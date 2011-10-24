Отрисовать 4 объекта в векторе (AI)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок242 просмотра

Нужно качественно отрисовать 4 объекта в векторе по фотографиям.

Детализация: для последующего использования в виде картинок-иконок с максимальной высотой 180 пикселей.

http://dl.dropbox.com/u/30736605/objects-vector.zip

Формат конечного результата - вектор AI.

Срочно.

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень прилежный исполнитель, сотрудничеством с Викой очень довольна. Буду постоянным клиентом.
Все отлично! Спасибо!

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Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад