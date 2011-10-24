Нужно нарисовать прикольных синих канареек на белом фоне, которые бы летали, сидели на веточках и каждая была бы в образе какой-то специальности (строитель, врач, домохозяйка или с закосом под какой-то интернет мем, типа Чака ...
Отрисовать 4 объекта в векторе (AI)
Нужно качественно отрисовать 4 объекта в векторе по фотографиям.
Детализация: для последующего использования в виде картинок-иконок с максимальной высотой 180 пикселей.
http://dl.dropbox.com/u/30736605/objects-vector.zip
Формат конечного результата - вектор AI.
Срочно.
Выбранный исполнитель
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