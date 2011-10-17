Отрисовать рисунок

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Закрыт9 заявок279 просмотров

отрисовать рисунок (приблизительный размер

одного элемента 360х400 мм) и разместить по заданной развертке стен, на которой указаны все размеры и проемы, в которых не будет

рисунка.

14 лет назад
vivau
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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