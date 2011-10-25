Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше. ...
2 рисунка в векторе
привет всем! для флэш анимации необходимо отрисовать 2 обьекта и сохранить в форматы .EPS, .AI, .SWf (FLASH), если с вектором очень сложно - можно и растр, но качестенный и без фона!
теперь подробнее о рисунках, задание состоит что мне необходимо создать анимацию - карта мира, с японии выплывает большой грузовой танкер (сухогруз) груженый, по всей поверхности его наставлены разноцветные контейнеры (3-4 цвета) вот что я имею ввиду http://www.autoexpertusa.ru/images/stories/Gena/containers4.jpg
но нужен другой ракурс! танкер доплывает до латвии, оттуда выезжает паравоз и едет в сторону беларуси
========================
итог
1) нужно нарисовать грузовой танкер (мега груженый) иное название его - сухогруз
2) нужно нарисовать паровоз
точный ракурс предоставлю чуть попозже, когда подготовлю саму карту
от вас цены и сроки
предпочтения недорогим исполнениям с терпимым качеством, мне не обязательно все рисовать "от себя" можете взять готовую работу и подстроить ракурс, это абсолютно не критично, я заказчик лояльный - так что думаю сработаемся!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Тема автоматические ворота м заборы, предложения в личку, если все понравиться будут еще заказы. Размеры ширина на всю страницу высота 40% окна браузераЗакрыт14 лет назад
Создать чертеж крепления антенны. Есть фотографии здания.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт14 лет назад
Взять за основу данное изображение http://narod.ru/disk/28650281001/6x3_bullet_little.rar.html и сделать его под другим ракурсом подобно ракурсу букв http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg То есть мы смотрим на модем и на обрывки бумаги под угломЗавершен14 лет назад
Требуется разработать карту проезда по адресу Большой Толмаческий переулок дом 5 нравится вот эта http://www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html От Вас цены и срокиЗавершен14 лет назад
Нужен Илюстратор задание в приложениеИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 26 типовых шапок как тут (http://consulting-blog.com.ua/, где написано "Актуальный блог о консалтинговых услугах") для подобных сайтов. Для того, кто дружит с фотошопом тут работы на 20 минут. ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт в коричневых тонах. В центре страницы крутится слайдшоу. Нужно сделать три слайда. На каждом слайде должны присутствовать картинки и текст(заголовок и заглушка(lorem...)). Компания занимается поставкой пива, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
нужна картинка для печати на формате примерно а2. картинка-фон для плаката во вложении. нужно разместить на ней такой текст: "100% арабіка Натуральна кава Зупинись. ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать 4 картинки для главной страници сайта веб-студии. Подробности по почтеИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад