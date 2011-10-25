2 рисунка в векторе

привет всем! для флэш анимации необходимо отрисовать 2 обьекта и сохранить в форматы .EPS, .AI, .SWf (FLASH), если с вектором очень сложно - можно и растр, но качестенный и без фона!

теперь подробнее о рисунках, задание состоит что мне необходимо создать анимацию - карта мира, с японии выплывает большой грузовой танкер (сухогруз) груженый, по всей поверхности его наставлены разноцветные контейнеры (3-4 цвета) вот что я имею ввиду http://www.autoexpertusa.ru/images/stories/Gena/containers4.jpg

но нужен другой ракурс! танкер доплывает до латвии, оттуда выезжает паравоз и едет в сторону беларуси

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итог

1) нужно нарисовать грузовой танкер (мега груженый) иное название его - сухогруз

2) нужно нарисовать паровоз

точный ракурс предоставлю чуть попозже, когда подготовлю саму карту

от вас цены и сроки

предпочтения недорогим исполнениям с терпимым качеством, мне не обязательно все рисовать "от себя" можете взять готовую работу и подстроить ракурс, это абсолютно не критично, я заказчик лояльный - так что думаю сработаемся!