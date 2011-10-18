Плакат для кофе автомата

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен25 заявок297 просмотров

нужна картинка для печати на формате примерно а2.

картинка-фон для плаката во вложении.

нужно разместить на ней такой текст:

"100% арабіка

Натуральна кава

Зупинись. Відпочинь. Смакуй життя."

и также отдельно, уже в другом месте на этой же картинке и такой текст

"А також новий смак кави з медом від pchelki.in.ua"

Название сайта сделать заметным.

Хорошо бы еще логотип с сайта как-то где-то вставить, может на чашке? Или название сайта на чашке в т.ч.

Все должно быть красиво. Если есть идеи - пишите

14 лет назад
paster
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Ирина попала сразу в точку (креативная идея), небольшие правки с моей стороны, т.к. не был до конца уверен в тексте. В общем молодец и постоянно на связи! Всем рекомендую!
Отлично поработали. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Всем рекомендую и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад