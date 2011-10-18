Необходимо отрисовать 4 картинки для главной страници сайта веб-студии. Подробности по почте
Плакат для кофе автомата
нужна картинка для печати на формате примерно а2.
картинка-фон для плаката во вложении.
нужно разместить на ней такой текст:
"100% арабіка
Натуральна кава
Зупинись. Відпочинь. Смакуй життя."
и также отдельно, уже в другом месте на этой же картинке и такой текст
"А також новий смак кави з медом від pchelki.in.ua"
Название сайта сделать заметным.
Хорошо бы еще логотип с сайта как-то где-то вставить, может на чашке? Или название сайта на чашке в т.ч.
Все должно быть красиво. Если есть идеи - пишите
Выбранный исполнитель
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