Плакат для кофе автомата

нужна картинка для печати на формате примерно а2.

картинка-фон для плаката во вложении.

нужно разместить на ней такой текст:

"100% арабіка

Натуральна кава

Зупинись. Відпочинь. Смакуй життя."

и также отдельно, уже в другом месте на этой же картинке и такой текст

"А також новий смак кави з медом від pchelki.in.ua"

Название сайта сделать заметным.

Хорошо бы еще логотип с сайта как-то где-то вставить, может на чашке? Или название сайта на чашке в т.ч.

Все должно быть красиво. Если есть идеи - пишите