Необходимо перерисовать логотип (точнее всю картинку - логотип+фон (хотя фон можно подобрать готовый). Пример в приложении. 100% все то же самое, но надпись на русском языке.

Качество достаточное что бы можно было печатать на формате А3.

Огромное просьба не добавлять заявки автоматом. Посмотрите хотя бы пример.