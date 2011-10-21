Перерисовать логотип

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Завершен9 заявок289 просмотров

Необходимо перерисовать логотип (точнее всю картинку - логотип+фон (хотя фон можно подобрать готовый). Пример в приложении. 100% все то же самое, но надпись на русском языке.

Качество достаточное что бы можно было печатать на формате А3.

Огромное просьба не добавлять заявки автоматом. Посмотрите хотя бы пример.

14 лет назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Без приувеличения - Превосходно. Все очень качественно и в срок (а точнее с опережением установленных сроков почти вдвое). Все пожелания всплывшие в ходе работы были учтены, на запросы отвечала очень оперативн, очень приятна в общении. Надеюсь будем работать в дальнейшем. Рекомендую. 10 баллов!!!
Спасибо, Евгению за работу. Прекрасный закачик. Все вовремя. Заказчик четко знает что ему нужно, ставит четкие и детальные задания, производит своевременную оплату. Очень приятный в общении человек. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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