Собственно, сабж. Работы на 10 минут. Бюджет минимален. Оплачиваю первому приславшему на почту [email protected]
Перерисовать логотип
Необходимо перерисовать логотип (точнее всю картинку - логотип+фон (хотя фон можно подобрать готовый). Пример в приложении. 100% все то же самое, но надпись на русском языке.
Качество достаточное что бы можно было печатать на формате А3.
Огромное просьба не добавлять заявки автоматом. Посмотрите хотя бы пример.
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