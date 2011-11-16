Нарисовать 2-х персонажей

Нарисовать двух персонажей, по примеру картинки в приложении ("PRIMER.jpg")

1 персонаж образ ("boy.jpg" ): парень 25-30лет - мышка: восточная внешность, на голове парик со светлыми волосами и коричневыми ушами мышки, на носе нарисован нос мышки виде коричневой точке, одет в светло желтую рубашку, белые джинсы с карманами, коричневые ботинки, на поясе коричневый ремень с пряжкой виде букв ZY и сзади на ремне коричневый длинный хвост мышки

2. персонаж образ ( "girl.jpg"): девушка 25-27 лет: темные длинны волосы собранные в хвост, длинная росная челка, на голове ободок на котором треугольный кусочек сыра виде маленькой шляпки. одета в прямое желтое, короткое платье без рукавов, по верху и по низу идет коричневая окантовка. длинные стройные ноги, одинакового роста вместе с 1м персонажем, на ногах желтые туфли на высоком каблуке

взгляд у двух персонажей положительный, гламурный и веселый.

нужна картинка 2х персонажей вид спереди и сзади и одна картинка, где они стоят в месте

срок исполнения воскресение вечер 16.10