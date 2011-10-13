Отрисовка иллюстраций

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Закрыт21 заявка434 просмотра

День добрый. Необходимо оперативно отрисовать в иллюстраторе персонажей дет. сказок (в приложении).

Чебурашку-1 как чебурашку-2, Волка как Красную Шапочку, остальных - один к одному в СМУК. Предложите, пожалуйста, стоимость и сроки. Оплата - удобным для Вас способом.

14 лет назад
hel1177
Елена 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров