Отрисовка иллюстраций

День добрый. Необходимо оперативно отрисовать в иллюстраторе персонажей дет. сказок (в приложении).

Чебурашку-1 как чебурашку-2, Волка как Красную Шапочку, остальных - один к одному в СМУК. Предложите, пожалуйста, стоимость и сроки. Оплата - удобным для Вас способом.