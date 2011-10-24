Необх. создать настольный перекидной календарь для газетной типографии. Если есть идея - пишите, какая, а также стоимость
Опыт работы - с 1999 г.
Специализация:
- вёрстка книг, журналов (Indesign);
- дизайн рекламных блоков, буклетов, каталогов, календарей, этикеток, листовок, баннеров, плакатов
и пр. полиграфической продукции (Photoshop, Corel, Illustrator, FreeHand, 3dMax).
Работаю оперативно, качественно )
- $500Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать яркую этикетку, подобную этикетке в приложении. Тема: Hello, Kitty. Назовите, пож., сроки и цену за 1 ед.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо на основе изображения (прилагается) сделать векторный или растровый рисунок червяков высотой 15 см Назовите. пож., сроки и стоимостьИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо собрать 4 этикетки 205х165 мм и создать 4 коробки для них (примеры в приложении). Иллюстрации (персонажи мультфильмов "Мадагаскар" и др.) с текстом предоставляем. Укажите, пожалуйста, цену на этикетки и коробки.Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отрисовать силует мужчины (исходник - справа, слева - набросок желаемого результата), сделав более ясными черты лица. Готовый файл - иллюстратор в 1 цвет. Просьба указать стоимость и срокиИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
День добрый. Необходимо оперативно отрисовать в иллюстраторе персонажей дет. сказок (в приложении). Чебурашку-1 как чебурашку-2, Волка как Красную Шапочку, остальных - один к одному в СМУК. Предложите, пожалуйста, стоимость и сроки. Оплата - удобным для Вас ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт12 лет назад