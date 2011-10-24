hel1177

Елена hel1177

 
46 летУкраина/Луганск
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Оперативно, качественно.

Опыт работы - с 1999 г.

Специализация:

- вёрстка книг, журналов (Indesign);

- дизайн рекламных блоков, буклетов, каталогов, календарей, этикеток, листовок, баннеров, плакатов

и пр. полиграфической продукции (Photoshop, Corel, Illustrator, FreeHand, 3dMax).

Работаю оперативно, качественно )

InDesignIllustratorPhotoshop

  • Дизайн этикеток

    Необходимо создать яркую этикетку, подобную этикетке в приложении. Тема: Hello, Kitty. Назовите, пож., сроки и цену за 1 ед.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рисунок

    $50

    Необходимо на основе изображения (прилагается) сделать векторный или растровый рисунок червяков высотой 15 см Назовите. пож., сроки и стоимость

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 4 этикетки, 4 коробки

    Необходимо собрать 4 этикетки 205х165 мм и создать 4 коробки для них (примеры в приложении). Иллюстрации (персонажи мультфильмов "Мадагаскар" и др.) с текстом предоставляем. Укажите, пожалуйста, цену на этикетки и коробки.

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка фото

    Необходимо отрисовать силует мужчины (исходник - справа, слева - набросок желаемого результата), сделав более ясными черты лица. Готовый файл - иллюстратор в 1 цвет. Просьба указать стоимость и сроки

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка иллюстраций

    День добрый. Необходимо оперативно отрисовать в иллюстраторе персонажей дет. сказок (в приложении). Чебурашку-1 как чебурашку-2, Волка как Красную Шапочку, остальных - один к одному в СМУК. Предложите, пожалуйста, стоимость и сроки. Оплата - удобным для Вас ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Belka_Designer
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Отрисовка фото
Приятный заказчик - четкое ТЗ, быстрая оплата, доброжелательное отношение. Рекомендую!