Серия векторных рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок519 просмотров

Ищем иллюстратора для подготовки серии из 10-15 тематичных рисунков (в векторе). Стиль приложен. Пожалуйста направьте образцы своих работ (строго в заданном стиле), а также точный срок исполнения и стоимость одного рисунка. Сроки очень сжатые.

14 лет назад
Alexey2V
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров