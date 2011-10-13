Серия векторных рисунков

Есть сайт http://svoyak.ufalab.com/ . "Свояк" - это центр отдыха, http://www.7image.ru/pics/1011/203433720.jpg . Так вот, нужно На главной сайт большого свояка убрать (psd есть), а вместо него думаю поставить фото центра отдыха в разрезе (Можно без ...