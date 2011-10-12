Здравствуйте! Задача проекта такая: заказчику необходима иллюстрация для фотообоев в детской комнате. Размер комнаты 2,6 (высота) на 5,7 (ширина). Это должна быть векторная качественно прорисованная красивая иллюстрация. Возможно, не только вектор, но ...
Необходимы качественные графические изображения
Для поисковой системы http://ruzaindex.ru нужно сделать подходящие графические изображения (иконки, иллюстрации и т.д). Все изображения должны быть уникальными, строгими, соответствовать общей направленности поисковика.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $134
Нужно нарисовать героя для игры, высокое разрешение.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $116
Нужно нарисовать уровень игры - озера и лиственный лес.Закрыт14 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - хвойный лес.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - пальмы и солнце.Закрыт14 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - снежный.Закрыт14 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - вулкан.Закрыт14 лет назад
Здравствуйте Нужно вырезать карту из Google Maps(или похожего сервиса или программы) и на ней в Photoshop нарисовать некоторие обьекты в населенных пунктах. В приложении вырезаная карта и образец уже нарисованой(самая сложная, большинство значительно ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо логотип перевести в векторную графику, для размещения в печатных изданиях.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо отрисовать печать по оттиску.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад