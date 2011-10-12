Здравствуйте Нужно вырезать карту из Google Maps(или похожего сервиса или программы) и на ней в Photoshop нарисовать некоторие обьекты в населенных пунктах. В приложении вырезаная карта и образец уже нарисованой(самая сложная, большинство значительно ...
Приватно для Ситникова Елена (murlin)
Нужно нарисовать уровень игры - вулкан.
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