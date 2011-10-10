Нужно выполнить три иллюстрации 2D-арт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок238 просмотров

Для социальной игры, нужно быстро и качественно выполнить три иллюстрации 2D-арт.

Оплата почасовая, от вас примеры работ и ваш скайп

14 лет назад
MordorGames
Наталья 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров