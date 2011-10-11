Нарисовать несколько картинок (пластиковые окна)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки304 просмотра

Необходимо нарисовать такие же форме и составу окна как на фотографии во вложении (14 штук). размер небольшой, средний, чтобы на странице поместилось 3 окна в ряд и еще место немного осталось (главное чтобы цены и размеры были легко читаемы). Пример окон, которые нравятся http://mirokonspb.ru/catalog/?sect_id=f44a7776&item_id=2c8524a2&page=0, http://tdom-spb.narod.ru/okna_korabl.html, http://okna-78.com/okna_v_korable

Сделать нужно быстро. Цены не рисовать, т.к. их мы будем менять.

Бюджет 20$, сделаете сегодня +10$

14 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Оперативно и очень профессионально!
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад