Нарисовать несколько картинок (пластиковые окна)

Необходимо нарисовать такие же форме и составу окна как на фотографии во вложении (14 штук). размер небольшой, средний, чтобы на странице поместилось 3 окна в ряд и еще место немного осталось (главное чтобы цены и размеры были легко читаемы). Пример окон, которые нравятся http://mirokonspb.ru/catalog/?sect_id=f44a7776&item_id=2c8524a2&page=0, http://tdom-spb.narod.ru/okna_korabl.html, http://okna-78.com/okna_v_korable

Сделать нужно быстро. Цены не рисовать, т.к. их мы будем менять.

Бюджет 20$, сделаете сегодня +10$