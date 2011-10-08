Отрисовка 6 картинок для сайта с игральными карт.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки280 просмотров

Дано:

Планируется продажа игральных карт для настольной игры.

Существует 6 вариантов колод с картами: 1 основная и 5 дополнительных.

Каждая карта представляет собой следующее: с лицевой стороны – имя реального персонажа + его карикатурное изображение, с изнанки – рубашка. Как должны выглядеть карты можно посмотреть в прикрепленной картинке.

В живом виде карт пока не существует.

Что нужно сделать:

Необходимо отрисовать 6 картинок с картами "в разных позах" для сайта по их продаже.

Конкретно нужно следующее:

1. Одна картинка основной колоды. По композиции выглядеть должна примерно так – http://akak.ru/recipes/pictures/000/005/073_big.jpg

То есть должны быть изображены рядом коробочка + небрежно лежащая чуть "разъехавшаяся" стопка карт рубашками вверх + рядом 5-7 карт лицевой стороной вверх. Какие должны быть карты, какие имена персонажей и где взять картинки, я скажу.

2. Пять почти одинаковых картинок дополнительных колод. Каждая должна по композиции выглядеть примерно так – http://www.buy-poker.ru/uploads/fi101c_02.jpg

То есть чуть растрепанная колода рубашками вверх + 1-2 карты из колоды крупно лицом вверх.

Соответственно эти пять картинок будут отличать только изображенными картами, во всем остальном они будут одинаковыми.

По этим 5 картинкам имена персонажей и где взять картинки опять же скажем.

ИТОГО по п.1 и 2 нужно отрисовать 6 картинок: одна картинка основной колоды и пять почти одинаковых картинок дополнительных колод.

Какие карты (имена и карикатуры) должны быть на каждой из картинок, мы скажем.

Размер каждой из картинок – ориентировочно 300 х 200.

Оплата по Я.Деньги или через них в нужные вам системы.

14 лет назад
getthe
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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