Сделать дизайн

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Закрыт5 заявок215 просмотров

На основе схемы примера по ссылке ниже необходимо сделать дизайн.

Ракурс должен быть таким же как на фото. За основу турки можно взять 3D модель. Просьба указать стоимость и сроки.

http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4e8d9e88590e0.jpg

14 лет назад
tiftot2005
Сергей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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