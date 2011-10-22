Изменение макета рисунка.

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Завершен8 заявок259 просмотров

Необходимо на основании ранее изготовленного макета сделать макет для размещения в печатном издании.

Предложение фрилансеров без портфолио не принимаются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney) по факту исполнения (т.е. никаких предоплат).

Другие валюты по согласованию.

В пределах данного тендера нами рассматриваются исключительно ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ предложения фрилансеров, т.е. безо всяких: "цена не окончательная, нужно детали оценить", "хотелось бы получить логотипы и т.д., и только потом я назову цену и сроки".

Если вам все-таки нужно оценить ТЗ или что-то другое, тогда указывайте в тенедере предварительную цену и пишите, что она предварительная, и указывайте какую дополнительную информацию нужно предоставить.

Если я выберу для исполнения фрилансера, и ему отправлю ПМ, и выяснится, что цена не окончательная (за исключением предупреждения об этом в рамках самого тендера), то автоматом такой фрилансер получит отрицательный отзыв.

14 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gorotskiy
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
В очередной раз Олег показал себя с лучшей стороны. Качественно, а главное крайне быстро выполнил наш заказ. jumbosic
Отличный заказчик, в который раз работаю для Юрия и убеждаюсь в его порядочности в оплате и грамотной информации для т.з. Очень приятно сотрудничать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

gorotskiy
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад