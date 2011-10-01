требуется создать три обложки для трех разных реп треков в векторе ТЗ в личку
Разработка мини иллюстраций, надо штук 6
Разработка мини Илюстраций надо штук 6 от вас сроки и бюджет и портфолио
вот пример илюстраций стилистка http://floomby.ru/content/RPv36J2yx0
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