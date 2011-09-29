Поправить 5 рисунков

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Закрыт5 заявок136 просмотров

5и минутная работа по исправлению 5 рисунков из слайдера на сайте http://studio-cosmetec.ru/

Нужен человек, знающий фотошоп.

Пишите свою цену.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

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