Требуется разработать дизайн будущей рекламной листовки. Фирменный стиль имеется. Необходимо грамотно расположить "блоки" рекламной информации на листе будущего рекламного проспекта и стильно его оформить. Предполагаемые программы: Corel, Фотошоп. Жду ваших ...
Нарисовать 4 персонажа (фигурки) для веб-сайта
Добрый день уважаемый фрилансер!
Для реализации моего проекта требуется художник - дизайнер, который нарисует несколько фигурок - персонажей для нашего веб-сайта.
Краткое описание идеи: сайт посвящен консалтингу в сфере телекоммуникаций, на главной странице сайта есть четыре раздела по видам оказываемых услуг, для каждого раздела нужно нарисовать уникального персонажа (возможно использовать образ Знайки из мультфильма "Незнайка на луне").
четыре раздела это:
1. Получение лицензий связи
2. Разработка рабочих проектов
3. Ввод в эксплуатацию сооружений связи
4. Продажа фирм с лицензиями связи
Для первого раздела можно изобразить персонажа в руках с лицензиями связи.
Для второго раздела можно изобразить персонажа в руках с рабочим проектом.
Для третьего раздела можно изобразить две фигурки проверяющего инспектора и нашего персонажа.
Для четвертого раздела можно изобразить персонажа в руках с папкой документов.
изображение может быть в полный цвет или например в два цвета.
срок желательно нарисовать за 1-2 недели с момента старта проекта.
в случае необходимости готов принять участие в обсуждении эскизов и т.п.
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