Нарисовать 4 персонажа (фигурки) для веб-сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок202 просмотра

Добрый день уважаемый фрилансер!

Для реализации моего проекта требуется художник - дизайнер, который нарисует несколько фигурок - персонажей для нашего веб-сайта.

Краткое описание идеи: сайт посвящен консалтингу в сфере телекоммуникаций, на главной странице сайта есть четыре раздела по видам оказываемых услуг, для каждого раздела нужно нарисовать уникального персонажа (возможно использовать образ Знайки из мультфильма "Незнайка на луне").

четыре раздела это:

1. Получение лицензий связи

2. Разработка рабочих проектов

3. Ввод в эксплуатацию сооружений связи

4. Продажа фирм с лицензиями связи

Для первого раздела можно изобразить персонажа в руках с лицензиями связи.

Для второго раздела можно изобразить персонажа в руках с рабочим проектом.

Для третьего раздела можно изобразить две фигурки проверяющего инспектора и нашего персонажа.

Для четвертого раздела можно изобразить персонажа в руках с папкой документов.

изображение может быть в полный цвет или например в два цвета.

срок желательно нарисовать за 1-2 недели с момента старта проекта.

в случае необходимости готов принять участие в обсуждении эскизов и т.п.

14 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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