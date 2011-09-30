Небольшой рисунок мультяшных машинок

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Завершен3 заявки182 просмотра

Необходимо нарисовать небольшую картинку, на которой будут изображены злые, наперегонки едущие карт, скутер сигвей (на котором стоят) и квадроцикл. Машинки с лицами и эмоциями. Оставляйте стоимость и сроки здесь.

14 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена оперативно, качественно. Александр сразу уловил идею иллюстрации. Буду рада продолжить сотрудничество.
Просто, удобно, приятно сотрудничать с Викторией. Оплата без проволочек, задачи ставятся предельно ясно. Общение с заказчиком дружеское. Буду рад продолжению сотрудничества .

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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