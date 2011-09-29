Kambodzha

Виктория Сысолятина Kambodzha

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Заинтересована в продолжительном сотрудничестве

Добро пожаловать на мою страничку!

Люблю точность и конкретику во всем, ценю креативность и нестандартность решений.

  • Разработка flash-баннера

    Необходимо разработать интересный флеш-баннер на основе промо-страницы и сделать ресайз. Исходник вышлю выбранному исполнителю. Баннер должен быть захватывающим, иметь изюминку. Размеры: 1000х90 и 480*100 Вес до 35кб.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка макета маркетинговой программы

    Необходимо оформить макет маркетинговой программы для web-страницы (landing page). Есть идея для оформления и текст акции. От вас нужно стильно, красиво и креативно всё оформить. Примеры страничек и стиль вышлю выбранному исполнителю. Страничек будет ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка макета для web-страницы (landing page)

    Необходимо оформить макет промо-акции для web-страницы (landing page). Есть идея для оформления и текст акции. От вас нужно стильно, красиво и креативно всё оформить. Примеры страничек и стиль вышлю выбранному исполнителю. Страничек будет много, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Мобильное приложение и чат

    Необходимо разработать мобильное приложение для Android, IOS и Windows. Это будет бесплатное приложение о здоровом образе жизни. Типа каталога всех деятелей в сфере вэлнес. Макеты от каждого по нужным размерам я предоставлю. Надо ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимирование логотипа

    Необходимо создать 3-4 секундный 3D ролик, в котором логотип складывается из трех устройств (укажу отдельно).

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо разработать фирменный стиль

    Есть логотип, на основе которого необходимо разработать дизайн визитки, бланка, конверта и папки. Ссылка на портфалио обязательна. Приветствуется нестандартный подход. Сроки и стоимость просьба указывать здесь.

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-баннер

    Необходимо разработать достаточно примитивный, но аккуратный баннер и сделать несколько ресайзов. Баннер для adwords.

    Google Ads
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видеоролик

    Необходимо разработать и смонтировать видеоролик на 4 минуты. Жду стоимость и сроки.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-banner

    Необходимо сделать Flash-banner небоскреб 160*600, ссылка задается через кликтаг. Баннер на основе имеющейся промо-страницы. Просьба стоимость указывать сразу.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Action Script программирование

    Необходимо разработать онлайн интерфейс для обработки изображениий на Action Script. Это пример того, что нужно: http://www.slickpic.com ТЗ, имеющееся на данный момент доступно в приложении.Указывайте сроки и стоимость работы. Проект серьезный, если не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой рисунок мультяшных машинок

    Необходимо нарисовать небольшую картинку, на которой будут изображены злые, наперегонки едущие карт, скутер сигвей (на котором стоят) и квадроцикл. Машинки с лицами и эмоциями. Оставляйте стоимость и сроки здесь.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимационный ролик

    Есть исходники в иллюстраторе. Необходимо на их основе сделать анимационный флеш-ролик и наложить на него музыку. Стоимость и сроки указывайте здесь.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка флеш-баннера

    Необходимо разработать флеш-баннер 240х400 на основе имеющихся материалов. Сроки и стоимость указывайте здесь.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Построить модель торгового места по фото

    Есть фотография торгового места (передняя часть на фото), на основе которой необходимо построить 3D модель и немного ее оформить дополнительными элементами. Все цены и сроки прошу указывать сразу. Фото в приложении.

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание логотипа

    Есть старый логотип. На его базе надо сделать новый. Приветствуется оригинальность решения. Стоимость и сроки указываете здесь.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка каталога

    Необходимо сверстать и подготовить в печать новый каталог используя старый, как основу (PDF). Плюс дополнить. Примерное кол-во страниц = 200 +/-. Просьба указывать сумму и сроки.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рисунок в векторе

    Необходимо нарисовать 2 яйца, которые столкнулись лбами в схватке. В рисунке надо передать динамику, должен быть драйв. Стоимость и сроки указывайте сразу. В личку просьба не писать.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн форума PHPBB 3

    Есть форум на PHPBB 2. Необходимо перерисовать имеющийся дизайн форума для версии PHPBB 3. Стоимость и сроки указывайте здесь.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Анимирование логотипа
Все отлично. Рекомендую.
Отличная работа и продуктивная. С удовольствием обращусь и в будущем :)
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Разработка макета для web-страницы (landing page)
Виктория очень положительный человек, и опытный заказчик. Приятно работать с профессионалами. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Получила огромное удовольствие от сотрудничества и отличный результат. Надеюсь на продолжительное сотрудничество :) Спасибо вам!
Ответный отзыв
gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Flash-banner
Отличный заказчик! Предоставлен весь нужный материал, мгновенная оплата, всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Андрей, великолепная работа! Буду обращаться!
Ответный отзыв
bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Небольшой рисунок мультяшных машинок
Просто, удобно, приятно сотрудничать с Викторией. Оплата без проволочек, задачи ставятся предельно ясно. Общение с заказчиком дружеское. Буду рад продолжению сотрудничества .
Работа выполнена оперативно, качественно. Александр сразу уловил идею иллюстрации. Буду рада продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
adminpb
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Разработка флеш-баннера
Рад был с Вами поработать. Отличный подход к работе: четкое ТЗ, полный комплект материалов, контроль и активное участие в ходе разработки.
Сергей, спасибо за хорошо проделанную работу!
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