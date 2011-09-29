Необходимо разработать интересный флеш-баннер на основе промо-страницы и сделать ресайз. Исходник вышлю выбранному исполнителю. Баннер должен быть захватывающим, иметь изюминку. Размеры: 1000х90 и 480*100 Вес до 35кб.
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Люблю точность и конкретику во всем, ценю креативность и нестандартность решений.
- Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо оформить макет маркетинговой программы для web-страницы (landing page). Есть идея для оформления и текст акции. От вас нужно стильно, красиво и креативно всё оформить. Примеры страничек и стиль вышлю выбранному исполнителю. Страничек будет ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо оформить макет промо-акции для web-страницы (landing page). Есть идея для оформления и текст акции. От вас нужно стильно, красиво и креативно всё оформить. Примеры страничек и стиль вышлю выбранному исполнителю. Страничек будет много, ...Завершен12 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение для Android, IOS и Windows. Это будет бесплатное приложение о здоровом образе жизни. Типа каталога всех деятелей в сфере вэлнес. Макеты от каждого по нужным размерам я предоставлю. Надо ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать 3-4 секундный 3D ролик, в котором логотип складывается из трех устройств (укажу отдельно).3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть логотип, на основе которого необходимо разработать дизайн визитки, бланка, конверта и папки. Ссылка на портфалио обязательна. Приветствуется нестандартный подход. Сроки и стоимость просьба указывать здесь.Фирменный стиль25 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать достаточно примитивный, но аккуратный баннер и сделать несколько ресайзов. Баннер для adwords.Баннеры12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать и смонтировать видеоролик на 4 минуты. Жду стоимость и сроки.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать Flash-banner небоскреб 160*600, ссылка задается через кликтаг. Баннер на основе имеющейся промо-страницы. Просьба стоимость указывать сразу.Завершен13 лет назад
Необходимо разработать онлайн интерфейс для обработки изображениий на Action Script. Это пример того, что нужно: http://www.slickpic.com ТЗ, имеющееся на данный момент доступно в приложении.Указывайте сроки и стоимость работы. Проект серьезный, если не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать небольшую картинку, на которой будут изображены злые, наперегонки едущие карт, скутер сигвей (на котором стоят) и квадроцикл. Машинки с лицами и эмоциями. Оставляйте стоимость и сроки здесь.Завершен14 лет назад
Есть исходники в иллюстраторе. Необходимо на их основе сделать анимационный флеш-ролик и наложить на него музыку. Стоимость и сроки указывайте здесь.Анимация14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать флеш-баннер 240х400 на основе имеющихся материалов. Сроки и стоимость указывайте здесь.Завершен14 лет назад
Есть фотография торгового места (передняя часть на фото), на основе которой необходимо построить 3D модель и немного ее оформить дополнительными элементами. Все цены и сроки прошу указывать сразу. Фото в приложении.3D-графика14 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать логотип для туристической компании.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть старый логотип. На его базе надо сделать новый. Приветствуется оригинальность решения. Стоимость и сроки указываете здесь.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сверстать и подготовить в печать новый каталог используя старый, как основу (PDF). Плюс дополнить. Примерное кол-во страниц = 200 +/-. Просьба указывать сумму и сроки.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать 2 яйца, которые столкнулись лбами в схватке. В рисунке надо передать динамику, должен быть драйв. Стоимость и сроки указывайте сразу. В личку просьба не писать.Завершен14 лет назад
Имеется исходник флеш-баннера. Необходимо его русифицировать и адаптировать в новый размер. Сроки и стоимость работы прошу писать сюда. Спасибо.Завершен14 лет назад
Есть форум на PHPBB 2. Необходимо перерисовать имеющийся дизайн форума для версии PHPBB 3. Стоимость и сроки указывайте здесь.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад