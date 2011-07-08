Приватный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Нужно дороботать логитп. В будущем потребуется и разработка фирменного стиля. Но по порядку: на данный момент уже есть наработки, есть стиль в котором нужно выполнить лого и есть пробный вариант лого. Основной эффект - ...