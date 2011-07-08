Приватный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка145 просмотров
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Разработать логотип для туристической компании.

13 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$70
3 дня
Виктор, Вы мега профессиональны! Все четко, стильно и интересно. Буду признательна, если продолжим сотрудничество :)
Спасибо за сотрудничество! Виктория очень грамотный заказчик и приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от совместной работы.