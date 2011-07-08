Приватный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

Логотип topct интернет агенство + надпись создание сайтов в шапке.
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Разработать логотип для туристической компании.
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