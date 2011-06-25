Приватный проект по векторной графике для alijane

Логотип уже есть! Но он в маленьком разрешении. Нужно перересовать логотип в разрешение 3225x2500 px. Или что то подобное!
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