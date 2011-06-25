Приватный проект по векторной графике для alijane

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка165 просмотров
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Векторная графика.

13 лет назад
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Отличный исполнитель. Реализация на пять. Recommend
Замечательный заказчик. Хорошо ставил задачи, всегда был на связи, своевременно оплатил работу. Приятно работать с порядочными и позитивными людьми. Спасибо.