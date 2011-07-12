Набросок логотипа веб-лаборатории

# 1 — $ 50

Задание: Необходимо сделать набросок лого лаборатории.

Название компании: UWEL- Universal web engineering laboratory.

Техника исполнения: любая, т.е. набросок может быть сделан и от руки. Главное, чтобы была понятна идея.

Возможные используемые цвета: бирюзовый, зеленый, желтый, оранжевый, синий или голубой.

Обязательные элементы в лого: аббревиатура UWEL, графические элементы, ассоциируемые с научно-технической деятельностью.

Пропорции лого: логотип должен быть хорошо размещаемым, как на вертикальных площадях, так на горизонтальных.

Возможные графические элементы логотипа: провода, схемы, увеличительное стекло, градусник (2 шкалы: PR + ТИЦ), график линейный, электрический разряд (шаровая молния, стрелка).

Приветствуется максимальная лаконичность и краткость. Отлично, если сама аббревиатура будет логотипом.

Нежелательно наличие слишком острых углов.

Ассоциативный ряд: прогресс, движение, наука, веб.