Набросок логотипа веб-лаборатории

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен53 заявки4458 просмотров
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#1$50

Задание: Необходимо сделать набросок лого лаборатории.

Название компании: UWEL- Universal web engineering laboratory.

Техника исполнения: любая, т.е. набросок может быть сделан и от руки. Главное, чтобы была понятна идея.

Возможные используемые цвета: бирюзовый, зеленый, желтый, оранжевый, синий или голубой.

Обязательные элементы в лого: аббревиатура UWEL, графические элементы, ассоциируемые с научно-технической деятельностью.

Пропорции лого: логотип должен быть хорошо размещаемым, как на вертикальных площадях, так на горизонтальных.

Возможные графические элементы логотипа: провода, схемы, увеличительное стекло, градусник (2 шкалы: PR + ТИЦ), график линейный, электрический разряд (шаровая молния, стрелка).

Приветствуется максимальная лаконичность и краткость. Отлично, если сама аббревиатура будет логотипом.

Нежелательно наличие слишком острых углов.

Ассоциативный ряд: прогресс, движение, наука, веб.

13 лет назад
UWEL
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
#1
Спасибо за креативную идею - попали прямо в точку.
Правильная постановка задачи, мгновенная оплата. Все на высшем уровне. Спасибо!
Заявки фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
#1
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