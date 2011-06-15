Создание логотипа

Нужен логотип сайта uslugi.md. Хотелось бы: цвет -- что-то между синим и зелёным форма -- овал текст -- читабельный
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старый логотип. На его базе надо сделать новый. Приветствуется оригинальность решения. Стоимость и сроки указываете здесь.
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