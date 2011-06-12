Приватно для Егоровой Светланы (SvetaSlava)

Светлана выполнила свою задачу больше чем на 100% ! Мы очень сомневались перед началом работы, что все наши многочисленные пожелания можно поместить в одном значке логотипа) Зря сомневались! Мастером можно быть, приобретая знания и опыт, но не имея талант сверх- результат тяжело получить. Света - Талант с большой буквы! Работа превзошла все ожидания! Огромное-огромное спасибо, Вам!!!