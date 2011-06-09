Создание логотипа для фирмы

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен95 заявок4442 просмотра
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#1$50

Необходимо представить дизайн логотипа для компании:

Техническое задание в приложении

P.S. Задание для опытных исполнителей. Просьба совсем "зелёных" новичков не публиковать работы

13 лет назад
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
sholohovN
Никита 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
sholohovN
Никита 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
#1
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