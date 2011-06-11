Растровые логотипы в кривые

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка383 просмотра
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Необходимо отрисовать три логотипа в кривых, сохранить в Corel 11 и eps.

Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио.

Оплата внутри сервиса, логотипы в архиве.

13 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
13 лет назад
$30
2 дня
Качественно и в срок. Спасибо, Ольга.
Приятно иметь дело с конструктивным заказчиком, четко ставящим задачи и незамедлительно оплачивающим работу. Мои рекомендации.
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