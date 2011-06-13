Логотип для сайта компании "AllPrint"

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен113 заявок4392 просмотра
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#1$100

Необходим логотип для компании занимающейся иготовлением и продажей сувениров и подарков с индивидуальным дизайном. Приоритетные цвета синий и красный.

Логотип для сайта
13 лет назад
infektor
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Просматривать портфолио Евгения стал только после получения конкурсных вариантов логотипа. Логотип понравился сразу. Портфолио подтвердило мой выбор - Очень много дизайнеров рисуют быстро и очень профессионально различные значки и загогулинки, по которым, к сожалению, абсолютно не ясно, чем занимается компания. А в данном случае, по моему мнению, важна именно идея и свежий подход к каждой новой задаче, при соблюдении требований задания. Логотипы Жени, в отличие от многих, совершенно, и порой, неожиданно, указывают на деятельность заказчика. Евгений сделал работу грамотно и просто, без каких-либо лишних атрибутов. Получилось ровно то, чего я хотел.
Работать с Сергеем - одно удовольствие! Четкое и лаконичное ТЗ, всегда находился на связи, своевременная оплата. Сотрудничеством удовлетворен полностью!
Заявки фрилансеров
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1