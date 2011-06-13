Логотип для сайта компании "AllPrint"

Просматривать портфолио Евгения стал только после получения конкурсных вариантов логотипа. Логотип понравился сразу. Портфолио подтвердило мой выбор - Очень много дизайнеров рисуют быстро и очень профессионально различные значки и загогулинки, по которым, к сожалению, абсолютно не ясно, чем занимается компания. А в данном случае, по моему мнению, важна именно идея и свежий подход к каждой новой задаче, при соблюдении требований задания. Логотипы Жени, в отличие от многих, совершенно, и порой, неожиданно, указывают на деятельность заказчика. Евгений сделал работу грамотно и просто, без каких-либо лишних атрибутов. Получилось ровно то, чего я хотел.