Лого для аксессуаров: "Профессиональная" серия

# 1 — $ 95

Добрый день!

Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п., выполненных в "ппрофессиональном" стиле.

Идея: профессиональные инструменты для расчесывания, сушки и укладки волос, маникюра и педикюра, макияжа в домашних условиях для «продвинутых пользователей».

Товарные группы:

• Аксессуары для макияжа

• Аксессуары для маникюра и педикюра

• Аксессуары для укладки и расчесывания волос (+ для окрашивания и стрижки волос)

• Аксессуары для ухода за бровями и ресницами

Целевая группа: женщины от 25 до 45 лет, «продвинутые пользователи», умеют и любят за собой ухаживать, хотят и умеют хорошо выглядеть (как после салона). Имеют навыки использования специальных инструментов (аксессуаров), являются регулярными посетителями салонов красоты, возможно, имеют соответствующее образование.

Ключевые эмоциональные определения при выборе покупателем:

• безвредный

• бережный

• действенный

• дорогой

• достойный

• изготовлен для профессионалов

• качественный

• надежный

• престижный

• продуктивный

• профессиональный

• салонный

• серьезный

• точный

• умный

Ключевые фразы на этикетке (акцент на функциях):

• антистатическая и антибактериальная обработка

• керамическое покрытие

• особая ковка

• профессиональная серия

• специальная заточка

• рекомендуется для профессионального маникюра/педикюра/укладки волос

• эргономичный

Материалы продукции: пластик, металл (возможно матовый), прорезиненные (противоскользящие) эргономичные ручки, использование керамического покрытия

Цвет продукции: черный, белый, серебро, оформление минималистичное

Варианты названий марки (на ваш выбор +наименования можно попробовать написать в разных вариантах – с дефисами, без дефиса и т.п)

ТОР-expert

TOP-S

TopS

Пожелания к логотипу: все должно быть лаконично и минималистично.

Кроме логотипа желательно предложить и фон, который затем будет размещаться на этикетках.

Варианты этикеток/упаковок прилагаю (в архиве в CorelDraw v.11 с размерами).

Уважаемые фрилансеры!

Пожалуйста, подавайте заявки на конкурс, только если у вас есть портфолио, которое можно посмотреть. Если портфолио нет, то непонятно, какой продукт на выходе можно от вас ожидать, а следовательно, допускать вас к участию в конкурсе я не вижу смысла. Надеюсь на ваше понимание!

Всем спасибо большое за интерес к конкурсу и заявки!