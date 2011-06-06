Лого для аксессуаров: "Профессиональная" серия

Нужно создать логотип для сайта. Тематика сайта: Единая база нормативно техническая документации нефтяной и газовой промышленности. P.S. Буду признателен если логотип будет перенесен в psd
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п., выполненных в "ппрофессиональном" стиле.
Идея: профессиональные инструменты для расчесывания, сушки и укладки волос, маникюра и педикюра, макияжа в домашних условиях для «продвинутых пользователей».
Товарные группы:
• Аксессуары для макияжа
• Аксессуары для маникюра и педикюра
• Аксессуары для укладки и расчесывания волос (+ для окрашивания и стрижки волос)
• Аксессуары для ухода за бровями и ресницами
Целевая группа: женщины от 25 до 45 лет, «продвинутые пользователи», умеют и любят за собой ухаживать, хотят и умеют хорошо выглядеть (как после салона). Имеют навыки использования специальных инструментов (аксессуаров), являются регулярными посетителями салонов красоты, возможно, имеют соответствующее образование.
Ключевые эмоциональные определения при выборе покупателем:
• безвредный
• бережный
• действенный
• дорогой
• достойный
• изготовлен для профессионалов
• качественный
• надежный
• престижный
• продуктивный
• профессиональный
• салонный
• серьезный
• точный
• умный
Ключевые фразы на этикетке (акцент на функциях):
• антистатическая и антибактериальная обработка
• керамическое покрытие
• особая ковка
• профессиональная серия
• специальная заточка
• рекомендуется для профессионального маникюра/педикюра/укладки волос
• эргономичный
Материалы продукции: пластик, металл (возможно матовый), прорезиненные (противоскользящие) эргономичные ручки, использование керамического покрытия
Цвет продукции: черный, белый, серебро, оформление минималистичное
Варианты названий марки (на ваш выбор +наименования можно попробовать написать в разных вариантах – с дефисами, без дефиса и т.п)
ТОР-expert
TOP-S
TopS
Пожелания к логотипу: все должно быть лаконично и минималистично.
Кроме логотипа желательно предложить и фон, который затем будет размещаться на этикетках.
Варианты этикеток/упаковок прилагаю (в архиве в CorelDraw v.11 с размерами).
Уважаемые фрилансеры!
Пожалуйста, подавайте заявки на конкурс, только если у вас есть портфолио, которое можно посмотреть. Если портфолио нет, то непонятно, какой продукт на выходе можно от вас ожидать, а следовательно, допускать вас к участию в конкурсе я не вижу смысла. Надеюсь на ваше понимание!
Всем спасибо большое за интерес к конкурсу и заявки!
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