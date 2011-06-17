Логотип для женских "штучек" (расчески, маникюрка)

# 1 — $ 95

Добрый день!

Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п.

Идея: линейки для домашнего использования, практичные, простые понятные большинству функции, доступная цена

Товарные группы:

• Аксессуары для макияжа

• Аксессуары для маникюра и педикюра

• Аксессуары для укладки и расчесывания волос

• Аксессуары для ухода за бровями и ресницами

• Заколки

• Косметички

• Мочалки, массажеры для тела и т.п.

Целевая группа: Женщины 25 +, аккуратные, практичные, возможно, домохозяйки, уровень достатка – средний и ниже. Вещи должны быть удобными, практичными, служить долго. В первую очередь функциональность, практичность, цена, во вторую – дизайн, материал.

Ключевые эмоциональные определения при выборе покупателем:

• Вызывающий доверие

• Доступный

• Недорогой

• Нейтральный

• Повседневный

• Понятный

• Практичный

• Удобный

• Уютный

Ключевые фразы на этикетке (акцент на практичности, соотношении качества и цене):

• Удобный

• Практичный

• Доступный

Материалы: пластик, прорезиненные (противоскользящие) эргономичные ручки, дерево

Цвет продукции: нейтральный, не раздражающий, синий, бордовый, в отделке серебро

Примерные названия марки (на выбор, какая лучше "пойдет"):

• Sun ray

• Your story

Кроме логотипа желательно предложить и фон, который затем будет размещаться на этикетках.

Варианты этикеток/упаковок прилагаю (в архиве в CorelDraw v.11 с размерами).

Всем спасибо большое за интерес к конкурсу и заявки!

К конкурсу приглашаются:

Стовбун Александр (spartak_a)

Коренева Анна (vannesa-74)

Савчук Александр (larden)

Безрукавая Людмила (laysa)

Стужук Анатолий (Paco-boy)

Кузнецова Виктория (vika_81)

Кочнева Евгения (JaneDesign)

Азарнов Виктор (azarnov)

Костаз Эль (CostazElPayaso)

Восток Ольга (Olchytay)

Колыванова Оксана (Oxana-Joy)

Смолина Евгения (Smo_lina)

Бондаренко Василий (VASBOND)

Тихолиз Игорь (quiet)

Петрова Алена (vasinka)

Сергей Комов (BlackH)

Исмагилов Айрат (MasterofUrban)

Смирнова Римма (S_Rimma)

Берёза Тарас (TarasBereza)

Светлана Егорова (SvetaSlava)

Месечков Евгений (nelet)

Николаева Вера (veresen)

Зоткина Светлана (sv_zotkinas)

Ведищева Елена (V-Elena)

Яценко Ольга (Anomia)

Шульженко Андрей (Dizzyco)

Мрр Вика (xyliganka)

Михайлова Вера (veronika_20072)

Михайлишин Владимир (Ergo_Proxy)

Чернецов Евгений (jecher)

С нетерпением ждем ваши работы!

Если нужны будут ответы на экстренно возникшие вопросы: 1996-04-710 (icq).