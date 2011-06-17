Название проекта: www.turland.com.ua Слоган проекта: Турция (клиники центры мед учреждения открыты для Украины и СНГ) Описание проекта: Портал посвященный медицинским учреждениям Турции и освещаться будет для украинской аудитории. Требуется: - Разработать оригинальный, подходящий логотип. - Подобрать фирменные цвета для ...
Логотип для женских "штучек" (расчески, маникюрка)
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Добрый день!
Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п.
Идея: линейки для домашнего использования, практичные, простые понятные большинству функции, доступная цена
Товарные группы:
• Аксессуары для макияжа
• Аксессуары для маникюра и педикюра
• Аксессуары для укладки и расчесывания волос
• Аксессуары для ухода за бровями и ресницами
• Заколки
• Косметички
• Мочалки, массажеры для тела и т.п.
Целевая группа: Женщины 25 +, аккуратные, практичные, возможно, домохозяйки, уровень достатка – средний и ниже. Вещи должны быть удобными, практичными, служить долго. В первую очередь функциональность, практичность, цена, во вторую – дизайн, материал.
Ключевые эмоциональные определения при выборе покупателем:
• Вызывающий доверие
• Доступный
• Недорогой
• Нейтральный
• Повседневный
• Понятный
• Практичный
• Удобный
• Уютный
Ключевые фразы на этикетке (акцент на практичности, соотношении качества и цене):
• Удобный
• Практичный
• Доступный
Материалы: пластик, прорезиненные (противоскользящие) эргономичные ручки, дерево
Цвет продукции: нейтральный, не раздражающий, синий, бордовый, в отделке серебро
Примерные названия марки (на выбор, какая лучше "пойдет"):
• Sun ray
• Your story
Кроме логотипа желательно предложить и фон, который затем будет размещаться на этикетках.
Варианты этикеток/упаковок прилагаю (в архиве в CorelDraw v.11 с размерами).
Всем спасибо большое за интерес к конкурсу и заявки!
К конкурсу приглашаются:
Стовбун Александр (spartak_a)
Коренева Анна (vannesa-74)
Савчук Александр (larden)
Безрукавая Людмила (laysa)
Стужук Анатолий (Paco-boy)
Кузнецова Виктория (vika_81)
Кочнева Евгения (JaneDesign)
Азарнов Виктор (azarnov)
Костаз Эль (CostazElPayaso)
Восток Ольга (Olchytay)
Колыванова Оксана (Oxana-Joy)
Смолина Евгения (Smo_lina)
Бондаренко Василий (VASBOND)
Тихолиз Игорь (quiet)
Петрова Алена (vasinka)
Сергей Комов (BlackH)
Исмагилов Айрат (MasterofUrban)
Смирнова Римма (S_Rimma)
Берёза Тарас (TarasBereza)
Светлана Егорова (SvetaSlava)
Месечков Евгений (nelet)
Николаева Вера (veresen)
Зоткина Светлана (sv_zotkinas)
Ведищева Елена (V-Elena)
Яценко Ольга (Anomia)
Шульженко Андрей (Dizzyco)
Мрр Вика (xyliganka)
Михайлова Вера (veronika_20072)
Михайлишин Владимир (Ergo_Proxy)
Чернецов Евгений (jecher)
С нетерпением ждем ваши работы!
Если нужны будут ответы на экстренно возникшие вопросы: 1996-04-710 (icq).
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