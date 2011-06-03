Нужен логотип для сайта казино-игровые автоматы и favicon, название SLOTOMANIA Лого должен быть выполнен золотыми буквами, первая в виде доллара, а также сделать чтобы периодически появлялся блеск. Просто и со вкусом. Ниже для примера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название проекта: www.turland.com.ua
Слоган проекта: Турция (клиники центры мед учреждения открыты для Украины и СНГ)
Описание проекта: Портал посвященный медицинским учреждениям Турции и освещаться будет для украинской аудитории.
Требуется:
- Разработать оригинальный, подходящий логотип.
- Подобрать фирменные цвета для проекта будущего сайт.
- Сделать дизайн сайта
- На главной странице, так же как и в приведенном примере, планируются: меню, баннеры с соответствующими ссылками, новости и т.п.
Результаты Вашей работы:
- Логотип (вектор)
- Дизайн, несколько PSD файлов.
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