Основные направления Перевозка и растаможка грузов (Россия/СНГ, Европа и т.д.) Логистика. Как один из вариантов Буква "W" (первая буква названия организации) в виде расходящихся дорог. На рисунке отмечено красным. Должно быть понятно, что это именно дороги (сделать с разметкой) Взять это ...