Основные направления Перевозка и растаможка грузов (Россия/СНГ, Европа и т.д.) Логистика. Как один из вариантов Буква "W" (первая буква названия организации) в виде расходящихся дорог. На рисунке отмечено красным. Должно быть понятно, что это именно дороги (сделать с разметкой) Взять это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать простой логотип для фирмы. Сделать в стиле сайта.
- Похожие заказы
- $55Логотипы и Знаки77 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать логотип для сайта http://flashvideodvounik.com/ Логотип должен соответствовать тематике сайта. От вас требуется лишь фантазия:) Логотип должен быть следующих форматов (Flash, FLA, PSD, PNG) Рассмотрю все варианты. Цену и сроки предлагайте сами.Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим логотип для строительной компании. Наименование: Строительная компания "Золотое сечение"Завершен13 лет назад
- $100
Требуется логотип для веб-студии. Приватно для BlackHЗавершен13 лет назад
Необходимо перевести из CDR в EPS (версии до CS 5) 4 файла В ответе прошу указывать стоимость и сроки. Файлы готов выслать на почту.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Необходимо сделать лого ФК (клуб при коммерческой фирме) на основе существующего логотипа компании!Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо сделать лого - фамильный герб для молодожен из инициалов.Закрыт13 лет назад
- $50
Проработка логотипа.Завершен13 лет назад
- $70
Нужно сделать простой логотип для сайта школы.Фон белый, Большие Символы DS и на фоне летящий феникс. Должно быть нарисовано с планшетом(от руки). Размер средний, желательно чтобы при изменении размера качество не изменялось.Завершен13 лет назад
- $15
Создать логотип ресторана доставки японской кухни, суши, ролы сайт www.bento72.ru 1. Вместо стрекозы нужно поставить ланч бокс, т.к. бенто переводится как коробочка для ланча. 2. Слова " Ориентальный ресторан убираем. будет только название " Бенто" (русскими буквами), ...Завершен13 лет назад