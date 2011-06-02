Логотип для транспортной компании.

# 1 — $ 50 # 2 — $ 5

Основные направления

Перевозка и растаможка грузов (Россия/СНГ, Европа и т.д.)

Логистика.

Как один из вариантов

Буква "W" (первая буква названия организации) в виде расходящихся дорог.

На рисунке отмечено красным. Должно быть понятно, что это именно дороги (сделать с разметкой)

Взять это дело в круг/овал и т.п. на ваше усмотрение.

Инициатива приветствуется.

Название -любое слово из 6 букв (соотв, начинается на "W")

реальное название впишем уже с победителем.