Разработка логотипа в стиле web 2.0

Требуется разработать простой логотип для фирмы. Сделать в стиле сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры.
Требуется разработать логотип в стиле веб 2.0
Логотип должен содержать слово TourOffice
и слоган
Нужны две версии со слоганом на русском и английском: CRM for travel Industry и CRM для туроператоров
Нравятся логотипы:
http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/shopifythumb.gif
http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/echothumb.gif
http://www.logotwo.com/logos/cocoonsmall.gif
http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/writeboardthumb.gif
Очень нравятся работы:
http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8505_sml.gif
http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8511_sml.gif
http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8515_sml.gif
Предлагайте, пожалуйста, Ваши цены и сроки.
Бюджет - не большой.
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