Разработка логотипа в стиле web 2.0

Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок367 просмотров
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Уважаемые фрилансеры.

Требуется разработать логотип в стиле веб 2.0

Логотип должен содержать слово TourOffice

и слоган

Нужны две версии со слоганом на русском и английском: CRM for travel Industry и CRM для туроператоров

Нравятся логотипы:

http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/shopifythumb.gif

http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/echothumb.gif

http://www.logotwo.com/logos/cocoonsmall.gif

http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/writeboardthumb.gif

Очень нравятся работы:

http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8505_sml.gif

http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8511_sml.gif

http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8515_sml.gif

Предлагайте, пожалуйста, Ваши цены и сроки.

Бюджет - не большой.

13 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад