Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Спасибо!
$50
10 баллов
9 лет назад
Все выполнила быстро и качественно согласно пожеланиям! Буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Спасибо, за сотрудничество!)
$80
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое за проделанную работу. Заказчик остался доволен. Виктория в свою очередь очень терпелива и учитывает все нюансы при доработках. Молодец! Рекомендую.
Ответный отзыв
Дмитрий ответственный и грамотный заказчик. Четкие комментарии в процессе работы, своевременная оплата. Сотрудничество было продуктивным и приятным. Рекомендую!)
$48
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за пунктуальность и точное исполнение всех пунктов ТЗ.
Ответный отзыв
Спасибо, за сотрудничество!
$50
10 баллов
12 лет назад
Работа Виктории в конкурсе явно выделялась среди других, все замечания устранила в срок. Логотипом остался доволен.
Ответный отзыв
Четкая, грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством с Алексеем осталась довольна. Спасибо!