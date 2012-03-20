vika_81

Виктория Кузнецова vika_81

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Отзывы заказчиков
lexismart
Алексей 
35 летАвстралия
16 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна папки А4
Все отлично
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Спасибо!
Ответный отзыв
anatoliy-zubarev
Анатолий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип фирмы
Все выполнила быстро и качественно согласно пожеланиям! Буду сотрудничать в дальнейшем.
Спасибо, за сотрудничество!)
Ответный отзыв
designfront
Дмитрий 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$80
10 баллов
11 лет назад
Логотип для GrinGo
Спасибо большое за проделанную работу. Заказчик остался доволен. Виктория в свою очередь очень терпелива и учитывает все нюансы при доработках. Молодец! Рекомендую.
Дмитрий ответственный и грамотный заказчик. Четкие комментарии в процессе работы, своевременная оплата. Сотрудничество было продуктивным и приятным. Рекомендую!)
Ответный отзыв
addaraya
Юлия 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$48
10 баллов
11 лет назад
Существующему персонажу добавить название+слоган
Спасибо за пунктуальность и точное исполнение всех пунктов ТЗ.
Спасибо, за сотрудничество!
Ответный отзыв
Fishbel
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип Рыбалка и Охота Белогорья
Работа Виктории в конкурсе явно выделялась среди других, все замечания устранила в срок. Логотипом остался доволен.
Четкая, грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством с Алексеем осталась довольна. Спасибо!
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