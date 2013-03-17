Логотип для GrinGo

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры. Для развлекательного веб-портала (Казино, покер, мобильные игры, лайв казино) требуется сделать незначительный редизайн существующего логотипа: - сохранить цвета (Красный + черный) - сохранить простоту (текст + небольшой графический элемент; "угловатые" формы, без излишних ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Вас, друзья и коллеги! Очередной конкурс.
Нужен логотип для компании, занимающейся кофе на вынос.
Читаем ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прикрепленный бриф, изучаем его, ходите по описанным в нем ссылкам,
вдохновляйтесь и приступайте к работе.
Желательно видеть первые толковые варианты 11 февраля.
Конкурс могу завершить как только понравится заказчику работа. Но могу и подождать по просьбе в ЛС.
Повторяю главное: в брифе все подробно разжевано, указан вектор на желаемый результат - изучайте и не делайте тяп-ляп.
Да прибудет с Вами креатив! Всем успехов.
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