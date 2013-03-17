Логотип для GrinGo

# 1 — $ 80

Приветствую Вас, друзья и коллеги! Очередной конкурс.

Нужен логотип для компании, занимающейся кофе на вынос.

Читаем ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прикрепленный бриф, изучаем его, ходите по описанным в нем ссылкам,

вдохновляйтесь и приступайте к работе.

Желательно видеть первые толковые варианты 11 февраля.

Конкурс могу завершить как только понравится заказчику работа. Но могу и подождать по просьбе в ЛС.

Повторяю главное: в брифе все подробно разжевано, указан вектор на желаемый результат - изучайте и не делайте тяп-ляп.

Да прибудет с Вами креатив! Всем успехов.