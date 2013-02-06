Редизайн логотипа

Необходимо разработать логотип студенческого сообщества в CorelDRAW Желательно портфолио, так же в отклике указывайте сумму за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры.
Для развлекательного веб-портала (Казино, покер, мобильные игры, лайв казино) требуется сделать незначительный редизайн существующего логотипа:
- сохранить цвета (Красный + черный)
- сохранить простоту (текст + небольшой графический элемент; "угловатые" формы, без излишних округлостей)
- изменения могут быть совсем незначительны - чуть более качественно перерисовать существующий, либо включите фантазию, в рамках пожеланий. Будет выбран вариант, который понравится больше других.
- если будете планировать включить в лого какие-либо "игорные клеше", типа "фишка казино" или "игровая кость", "карты" и т.п. - они могут быть включены только в "очень минималистическом" стиле.
- Как видно из .png - есть несколько вариаций логотипа. Необходимо сохранить логику (названия останутся, логотипы должны быть аналогичны для всех вариантов).
- одна из идей (что нам нравится, но не является обязательным условием) - http://www.rtgonlinecasinos.com/images/Virgin.png
Подводя итог: революций в редизайне нашего лого не требуется, текущий лого будет сменен ТОЛЬКО на тот вариант, что нам действительно понравится. Рассматривать будем только те работы, что выложены в заявках (никаких "есть идея" - не тратьте свое время).
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