Редизайн логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок1214 просмотров
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#1$50

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры.

Для развлекательного веб-портала (Казино, покер, мобильные игры, лайв казино) требуется сделать незначительный редизайн существующего логотипа:

- сохранить цвета (Красный + черный)

- сохранить простоту (текст + небольшой графический элемент; "угловатые" формы, без излишних округлостей)

- изменения могут быть совсем незначительны - чуть более качественно перерисовать существующий, либо включите фантазию, в рамках пожеланий. Будет выбран вариант, который понравится больше других.

- если будете планировать включить в лого какие-либо "игорные клеше", типа "фишка казино" или "игровая кость", "карты" и т.п. - они могут быть включены только в "очень минималистическом" стиле.

- Как видно из .png - есть несколько вариаций логотипа. Необходимо сохранить логику (названия останутся, логотипы должны быть аналогичны для всех вариантов).

- одна из идей (что нам нравится, но не является обязательным условием) - http://www.rtgonlinecasinos.com/images/Virgin.png

Подводя итог: революций в редизайне нашего лого не требуется, текущий лого будет сменен ТОЛЬКО на тот вариант, что нам действительно понравится. Рассматривать будем только те работы, что выложены в заявках (никаких "есть идея" - не тратьте свое время).

11 лет назад
BryanNN
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
IvanVanich
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
IvanVanich
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
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