Дизайнер логотипов (ИП или ООО)

Господа фрилансеры, здравствуйте! Для постоянного сотрудничества мы разыскиваем графического дизайнера. Очень желательно, чтобы это был ИП или даже ООО. Работа по договору с оплатой строго по безналу. В случае с ИП / ООО — на расчетный счет. В случае с физлицом (нежелательно) — на карту сбербанка. Другие варианты оплаты маловероятны.

- Необходимо периодически изготавливать логотипы / визитки / открытки / вывески.

- Сроки изготовления первых вариантов не более 3 рабочих дней.

- Представлять не менее двух вариантов задачи.

- Иметь возможность общаться голосом (скайп, телефон).

- Работа исключительно по договору с передачей исключительных прав на разработанные результаты.

Сообщайте, пожалуйста, стоимость вашей работы и условия, которые вас устроят:

- Стоимость разработки логотипа под ключ

- Стоимость разработки визитки (при помощи имеющегося логотипа)

- Условия работы, город местонахождения

Всегда есть место обсуждениям, переговорам и уступкам.