Добрый день,

Интересует разработка логотипа для компании, которая занимается проектами в сфере безопасности и разработкой облачного сервиса. Ситуация в следуюшем: 1) сначал был создан продукт VIDEONET (www.videonet.com.ua) 2) сейчас разрабатывается сайт по типу ютуба+facebook,

Задание: нужно разработать логотип для материнской компании, которая объединит оба эти направления и в дальнейшем будет заниматься разработкой и управление этих и других инновационных сервисов. Сфера деятельности будущего IT-разработки

Логотип: словесный / комбинированный, цветовая гамма - черно-белая, серая, стальная. Имя бренда сообщу по началу сотрудничества.

Для начала от Вас нужно:

1) Портфолио созданных проектов

2) Примерные сроки и стоимость разработки дизайна.