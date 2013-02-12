Компания занимается шитьем и продажей школьной одежды. Описание задачи приаттачил. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Интересует разработка логотипа для компании, которая занимается проектами в сфере безопасности и разработкой облачного сервиса. Ситуация в следуюшем: 1) сначал был создан продукт VIDEONET (www.videonet.com.ua) 2) сейчас разрабатывается сайт по типу ютуба+facebook,
Задание: нужно разработать логотип для материнской компании, которая объединит оба эти направления и в дальнейшем будет заниматься разработкой и управление этих и других инновационных сервисов. Сфера деятельности будущего IT-разработки
Логотип: словесный / комбинированный, цветовая гамма - черно-белая, серая, стальная. Имя бренда сообщу по началу сотрудничества.
Для начала от Вас нужно:
1) Портфолио созданных проектов
2) Примерные сроки и стоимость разработки дизайна.
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен лого для сайта про магию/привороты/порчу/гороскопы и т.д В векторе. Предпочтение тем у кого есть хорошие работы по данной теме — показывайте не стесняйтесь. В отклике пожалуйста указывайте сумму за которую возьметесь за работу.Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать логотип сайта . Тематика "Медикаменты" подробности в личку... Укажите цену и сроки! Без цены заявки не разсматриваютсаЗавершен11 лет назад
- $50
Создать лого для компании по производству здоровой еды. Простой, на круглом зеленом фоне.Закрыт11 лет назад
- $85
Разработать логотип, содержащий в себе знак и фирменное написание по-русски ИНКАДО и латинскими буквами INCADO. Под торговой маркой ИНКАДО будет продаваться (а в дальнейшем и производиться) нижнее бельё и верхняя одежда. Чтобы повысить патентоспособность торговой ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
нарисовать шапку бакалавра на крышу домаЛоготипы и Знаки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для сайта http://www.forex-professional.com/. Стиль логотипа строгий, деловой, приветствуются прямые геометрические формы. Цветовая гамма должна соответствовать общей стилистике сайта.Завершен11 лет назад
Задание на разработку фирменного стиля и логотипа торговой марки "XXXXX" (название будет сообщено выбранному исполнителю) Введение: 1. тематика проекта: сервис мобильных платежей с помощью моб.терминалов на базе IOS/Android. Общий смысл идеи можно почерпнуть на сайте squareup.com 2. ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Мы -небольшое производство полуфабрикатов, нам необходимо разработать логотип. Сколько будет стоить разработка логотипа по нашему запросу. С Уважением, Елена Н.Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт11 лет назад