Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка313 просмотров
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Добрый день,

Интересует разработка логотипа для компании, которая занимается проектами в сфере безопасности и разработкой облачного сервиса. Ситуация в следуюшем: 1) сначал был создан продукт VIDEONET (www.videonet.com.ua) 2) сейчас разрабатывается сайт по типу ютуба+facebook,

Задание: нужно разработать логотип для материнской компании, которая объединит оба эти направления и в дальнейшем будет заниматься разработкой и управление этих и других инновационных сервисов. Сфера деятельности будущего IT-разработки

Логотип: словесный / комбинированный, цветовая гамма - черно-белая, серая, стальная. Имя бренда сообщу по началу сотрудничества.

Для начала от Вас нужно:

1) Портфолио созданных проектов

2) Примерные сроки и стоимость разработки дизайна.

11 лет назад
businessmaker
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$150
5 дней
Отвественный исполнительный дизайнер, работа была выполнена технично и в срок. Спасибо.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Спасибо огромное за творческий подход и качественно выполенную работу в срок.
Ольга приятный в общении человек и замечательный заказчик. Был рад сотрудничеству) Мои рекомендации.
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