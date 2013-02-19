Логотип для сайта

Создать лого для компании по производству здоровой еды. Простой, на круглом зеленом фоне.
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Нужен лого для сайта про магию/привороты/порчу/гороскопы и т.д
В векторе. Предпочтение тем у кого есть хорошие работы по данной теме — показывайте не стесняйтесь.
В отклике пожалуйста указывайте сумму за которую возьметесь за работу.
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