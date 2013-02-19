Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок365 просмотров
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Нужен лого для сайта про магию/привороты/порчу/гороскопы и т.д

В векторе. Предпочтение тем у кого есть хорошие работы по данной теме — показывайте не стесняйтесь.

В отклике пожалуйста указывайте сумму за которую возьметесь за работу.

Логотип для сайта
11 лет назад
vermeleon
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
moreshka
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
11 лет назад
$18
3 дня
Всем советую поработать с Катериной. На все мои претензии реагировала адекватно и мы быстро сделали то что меня полностью устроило. 5+!
Спасибо за очень интересный проект.
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