Эскиз логотипа торговой марки "Инкадо"

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 15

Разработать логотип, содержащий в себе знак и фирменное написание по-русски ИНКАДО и латинскими буквами INCADO. Под торговой маркой ИНКАДО будет продаваться (а в дальнейшем и производиться) нижнее бельё и верхняя одежда. Чтобы повысить патентоспособность торговой марки необходимо, чтобы в знаке НЕ присутствовали реалистичные элементы одежды.

Логотип должен вызывать следующие ассоциации:

1. Доступно

2. Современно

3. Оригинально

4. Модно

5. Стабильно

6. Качественно

Участники конкурса должны предоставить ЭСКИЗНЫЕ наброски логотипа. Подведение итогов состоится 11 февраля 2013 г.

В случае, если опыт победителя будет казаться нам достаточным, мы продолжим работу с ним в разработке данного логотипа лично. На предложенные варианты каждый день мы будем писать комментарии и добавлять, в случае необходимости, дополнения.

Желаем вам творческих успехов.