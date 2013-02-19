Эскиз логотипа торговой марки "Инкадо"

$85
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки2870 просмотров
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#1$50
#2$20
#3$15

Разработать логотип, содержащий в себе знак и фирменное написание по-русски ИНКАДО и латинскими буквами INCADO. Под торговой маркой ИНКАДО будет продаваться (а в дальнейшем и производиться) нижнее бельё и верхняя одежда. Чтобы повысить патентоспособность торговой марки необходимо, чтобы в знаке НЕ присутствовали реалистичные элементы одежды.

Логотип должен вызывать следующие ассоциации:

1. Доступно

2. Современно

3. Оригинально

4. Модно

5. Стабильно

6. Качественно

Участники конкурса должны предоставить ЭСКИЗНЫЕ наброски логотипа. Подведение итогов состоится 11 февраля 2013 г.

В случае, если опыт победителя будет казаться нам достаточным, мы продолжим работу с ним в разработке данного логотипа лично. На предложенные варианты каждый день мы будем писать комментарии и добавлять, в случае необходимости, дополнения.

Желаем вам творческих успехов.

11 лет назад
pfo
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победители конкурса
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Евгений предложил самый удачный вариант эскиза с которым в дальнейшем будем работать. Для конкурса смог предоставить несколько хороших вариантов, рекомендуем в качестве исполнителя по разработке логотипов.
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
#2
Юлия предложила очень хорошую идею знака, правильна подошла к демонстрации своей работы, выполнив ее очень аккуратно и качественно.
Денис - очень хороший заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата. Спасибо за интересный конкурс, с большым удовольствием поучавствуем в дальнейших проектах!
Заявки фрилансеров
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
#2
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