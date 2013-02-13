pfo

Денис pfo

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Эскиз логотипа торговой марки "Инкадо" продолжение

    $85

    Конкурс по разработке эскиза знака для торговой марки продолжается и мы бы хотели увидеть новые варианты, т.к. старые не совсем нам подошли. Задача: Разработать эскиз логотипа, содержащий в себе знак и ...

    HTML
    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип компании "Нефть"

    $80

    Необходимо разработать дизайн логотипа компании "Нефть". Информация о компании: О компании Компания «Нефть» была создана в 2008 году группой специалистов в области подбора, поставки и логистики нефтегазового оборудования. ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Эскиз логотипа торговой марки "Инкадо"

    $85

    Разработать логотип, содержащий в себе знак и фирменное написание по-русски ИНКАДО и латинскими буквами INCADO. Под торговой маркой ИНКАДО будет продаваться (а в дальнейшем и производиться) нижнее бельё и верхняя одежда. Чтобы повысить патентоспособность торговой ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип компании "Нефть"
Спасибо Денису за возможность поучаствовать в интересном конкурсе. Приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика и отличного человека!
Денис смог найти вариант эскиза, которой действительно подчеркнул направление деятельности компании, продолжаем работать с Денисом по доработке логотипа. Хорошая работа и качество, рекомендую
Ответный отзыв
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
8 баллов
12 лет назад
Эскиз логотипа торговой марки "Инкадо"
Денис - очень хороший заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата. Спасибо за интересный конкурс, с большым удовольствием поучавствуем в дальнейших проектах!
Юлия предложила очень хорошую идею знака, правильна подошла к демонстрации своей работы, выполнив ее очень аккуратно и качественно.
Ответный отзыв