Конкурс по разработке эскиза знака для торговой марки продолжается и мы бы хотели увидеть новые варианты, т.к. старые не совсем нам подошли. Задача: Разработать эскиз логотипа, содержащий в себе знак и ...
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- $85Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Обязанности: — верстка страниц сайтов по готовым макетам — настройка‚ поддержка и обновление проектов на CMS Требования: — отличные знания HTML/xHTML, CSS, JavaScript и jQuery ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $80
Необходимо разработать дизайн логотипа компании "Нефть". Информация о компании: О компании Компания «Нефть» была создана в 2008 году группой специалистов в области подбора, поставки и логистики нефтегазового оборудования. ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $85
Разработать логотип, содержащий в себе знак и фирменное написание по-русски ИНКАДО и латинскими буквами INCADO. Под торговой маркой ИНКАДО будет продаваться (а в дальнейшем и производиться) нижнее бельё и верхняя одежда. Чтобы повысить патентоспособность торговой ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Денису за возможность поучаствовать в интересном конкурсе. Приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика и отличного человека!
Ответный отзыв
Денис смог найти вариант эскиза, которой действительно подчеркнул направление деятельности компании, продолжаем работать с Денисом по доработке логотипа. Хорошая работа и качество, рекомендую
$20
8 баллов
12 лет назад
Денис - очень хороший заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата. Спасибо за интересный конкурс, с большым удовольствием поучавствуем в дальнейших проектах!
Ответный отзыв
Юлия предложила очень хорошую идею знака, правильна подошла к демонстрации своей работы, выполнив ее очень аккуратно и качественно.