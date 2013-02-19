Логотип компании "Нефть"

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка3266 просмотров
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#1$50
#2$20
#3$10

Необходимо разработать дизайн логотипа компании "Нефть".

Информация о компании:

О компании

Компания «Нефть» была создана в 2008 году группой специалистов в области подбора, поставки и логистики нефтегазового оборудования.

Главная задача:

Поднять процесс обеспечения нефтегазовых предприятий оборудованием на новый качественный уровень, с целью бесперебойного функционирования наших заказчиков и экономии денежных и временных ресурсов.

Основные направления деятельности

Компания «Нефть» охватывает полный спектр задач обеспечения оборудованием предприятий нефтегазовой отрасли:

- изучение потребностей Заказчика;

- подбор наиболее подходящего оборудования, как с технической точки зрения, так и с точки зрения цены и качества;

- осуществление закупки необходимого оборудования;

- проработка логистики и, собственно, организация доставки в кратчайшие сроки;

- предложение наиболее удобных финансовых схем для процесса закупки.

В логотипе желательно сохранить цветовую гамму зелёный/чёрный. Можно как вариант поработать с буквой "Ф".

Логотип должен состоять из знака, фирменного написания "НЕФТЬ" и статуса "нефтегазовое оборудование".

Логотип должен быть:

1. Технологичным - без обилия градиентов и полутонов,

2. Лаконичным - без большого количества элементов и реалистичных изображений,

3. Говорящим - должен указывать на область деятельности компании.

Результаты конкурса будут опубликованы 13 февраля 2013 г. в 17:00 по мск

Желаем творческих успехов!

11 лет назад
pfo
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победители конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#2
Ola_M
Ольга 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
#3
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
Денис смог найти вариант эскиза, которой действительно подчеркнул направление деятельности компании, продолжаем работать с Денисом по доработке логотипа. Хорошая работа и качество, рекомендую
Спасибо Денису за возможность поучаствовать в интересном конкурсе. Приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика и отличного человека!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#2
Ola_M
Ольга 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
#3
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
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