Логотип компании "Нефть"

Здравствуйте, ув. Дизайнеры! Для женского интернет супермаркета ladymarket.ru требуется разработать логотип. Аудитория: преимущественно женская от 16 лет Продукция: леггинсы, воротнички, украшения и др. При разработке логотипа необходимо использовать цвета сайта ladymarket.ru Важно: в логотипе использовать запоминающиеся животное. Удачи в конкурсе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн логотипа компании "Нефть".
Информация о компании:
О компании
Компания «Нефть» была создана в 2008 году группой специалистов в области подбора, поставки и логистики нефтегазового оборудования.
Главная задача:
Поднять процесс обеспечения нефтегазовых предприятий оборудованием на новый качественный уровень, с целью бесперебойного функционирования наших заказчиков и экономии денежных и временных ресурсов.
Основные направления деятельности
Компания «Нефть» охватывает полный спектр задач обеспечения оборудованием предприятий нефтегазовой отрасли:
- изучение потребностей Заказчика;
- подбор наиболее подходящего оборудования, как с технической точки зрения, так и с точки зрения цены и качества;
- осуществление закупки необходимого оборудования;
- проработка логистики и, собственно, организация доставки в кратчайшие сроки;
- предложение наиболее удобных финансовых схем для процесса закупки.
В логотипе желательно сохранить цветовую гамму зелёный/чёрный. Можно как вариант поработать с буквой "Ф".
Логотип должен состоять из знака, фирменного написания "НЕФТЬ" и статуса "нефтегазовое оборудование".
Логотип должен быть:
1. Технологичным - без обилия градиентов и полутонов,
2. Лаконичным - без большого количества элементов и реалистичных изображений,
3. Говорящим - должен указывать на область деятельности компании.
Результаты конкурса будут опубликованы 13 февраля 2013 г. в 17:00 по мск
Желаем творческих успехов!
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