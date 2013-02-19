Логотип компании "Нефть"

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Необходимо разработать дизайн логотипа компании "Нефть".

Информация о компании:

О компании

Компания «Нефть» была создана в 2008 году группой специалистов в области подбора, поставки и логистики нефтегазового оборудования.

Главная задача:

Поднять процесс обеспечения нефтегазовых предприятий оборудованием на новый качественный уровень, с целью бесперебойного функционирования наших заказчиков и экономии денежных и временных ресурсов.

Основные направления деятельности

Компания «Нефть» охватывает полный спектр задач обеспечения оборудованием предприятий нефтегазовой отрасли:

- изучение потребностей Заказчика;

- подбор наиболее подходящего оборудования, как с технической точки зрения, так и с точки зрения цены и качества;

- осуществление закупки необходимого оборудования;

- проработка логистики и, собственно, организация доставки в кратчайшие сроки;

- предложение наиболее удобных финансовых схем для процесса закупки.

В логотипе желательно сохранить цветовую гамму зелёный/чёрный. Можно как вариант поработать с буквой "Ф".

Логотип должен состоять из знака, фирменного написания "НЕФТЬ" и статуса "нефтегазовое оборудование".

Логотип должен быть:

1. Технологичным - без обилия градиентов и полутонов,

2. Лаконичным - без большого количества элементов и реалистичных изображений,

3. Говорящим - должен указывать на область деятельности компании.

Результаты конкурса будут опубликованы 13 февраля 2013 г. в 17:00 по мск

Желаем творческих успехов!