Лого, фирма "Грифон"

# 1 — $ 50

Итак, представитель молодой фирмы под названием "Грифон", не имеющей ни логотипа, ни стиля просит помочь в этом нелегком деле.

Предоставляемые фирмой услуги: Финансовые займы

Из предпочтений по цветам ни чего не выяснилось кроме того, что стены в офисе окрашены в зеленый цвет (долларовый, так сказать)

Требования:

- Присутствие частей/фрагментов грифона

- Макет победитель должен предоставить в формате .*cdr

- Конкурс пятидневный, но при наличие серьезной работы может закончится досрочно, так что ставьте заглушку типа "работаю", "подождите"- будем ждать до конца конкурса

Просто для примера прилагаю то, что заказчику понравилось в сети, может пригодится.