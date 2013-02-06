Лого, фирма "Грифон"

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт38 заявок1666 просмотров
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#1$50

Итак, представитель молодой фирмы под названием "Грифон", не имеющей ни логотипа, ни стиля просит помочь в этом нелегком деле.

Предоставляемые фирмой услуги: Финансовые займы

Из предпочтений по цветам ни чего не выяснилось кроме того, что стены в офисе окрашены в зеленый цвет (долларовый, так сказать)

Требования:

- Присутствие частей/фрагментов грифона

- Макет победитель должен предоставить в формате .*cdr

- Конкурс пятидневный, но при наличие серьезной работы может закончится досрочно, так что ставьте заглушку типа "работаю", "подождите"- будем ждать до конца конкурса

Просто для примера прилагаю то, что заказчику понравилось в сети, может пригодится.

11 лет назад
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
badbro
Сергей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
#1
Мир не без добрых людей: показали- откуда Сергей взял логотип. Мне от этого не легче, но хоть уберегу других. Логотип, победивший в конкурсе- плагиат (Доказательства предоставлены мною в службу поддержки), несерьезно. Все тайное когда-нибудь становится явным. Комментарий к Вашему комментарию: http://mkrgroup.ru/images/stories/grif.jpg https://cdn.media78.whipplehill.net/ftpimages/14/push/1828/Griffin%20black%20-%20for%20use.jpg
Заявки фрилансеров
badbro
Сергей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
#1
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