Лого, фирма "Грифон"

Компания занимается шитьем и продажей школьной одежды. Описание задачи приаттачил. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, представитель молодой фирмы под названием "Грифон", не имеющей ни логотипа, ни стиля просит помочь в этом нелегком деле.
Предоставляемые фирмой услуги: Финансовые займы
Из предпочтений по цветам ни чего не выяснилось кроме того, что стены в офисе окрашены в зеленый цвет (долларовый, так сказать)
Требования:
- Присутствие частей/фрагментов грифона
- Макет победитель должен предоставить в формате .*cdr
- Конкурс пятидневный, но при наличие серьезной работы может закончится досрочно, так что ставьте заглушку типа "работаю", "подождите"- будем ждать до конца конкурса
Просто для примера прилагаю то, что заказчику понравилось в сети, может пригодится.
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