Логотип для магазина детских товаров

Тематика - интернет магазин детских товаров. Название сайта - Плюшевый Бегемот.

Лого нужно сделать минимум двухцветный, с оригинальной и уникальной иконкой (скорее всего бегемот) с интересным не шаблонным шрифтом.

Бюджет 100-150$.

P.S. Что бы не тратить ваше и мое время.

Мне очень не хочется мерить работу и ее стоимость на кол-во вариантов. Это не программинг, я не могу написать четкое Т.З. какие должны быть линии стилистика и прочее, и если у вас отличное портфолио, то я буду рассчитывать на уровень самых лучших работ из него, естественно не хочу получить 3-5 вариантов никчемных логотипов, мне нужен один нормальный.