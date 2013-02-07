Логотип для магазина детских товаров

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок257 просмотров
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Тематика - интернет магазин детских товаров. Название сайта - Плюшевый Бегемот.

Лого нужно сделать минимум двухцветный, с оригинальной и уникальной иконкой (скорее всего бегемот) с интересным не шаблонным шрифтом.

Бюджет 100-150$.

P.S. Что бы не тратить ваше и мое время.

Мне очень не хочется мерить работу и ее стоимость на кол-во вариантов. Это не программинг, я не могу написать четкое Т.З. какие должны быть линии стилистика и прочее, и если у вас отличное портфолио, то я буду рассчитывать на уровень самых лучших работ из него, естественно не хочу получить 3-5 вариантов никчемных логотипов, мне нужен один нормальный.

11 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Обычно фрилансеры присылают первый вариант лого хуже некуда, если не прокатило высылают другой чуть получше, а от Ирины я получил сразу много достойных вариантов и так быстро. Ирина отлично выполнила свою работу всего за день, выше всех похвал.
Очень хорошие сотрудничество получилось с Александром! Четко поставленая задача, хороший бюджет Буду рада еще поработать!
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