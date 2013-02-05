Разработка дизайна логотипа и фирм. написания

$95
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок924 просмотра
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#1$95

На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать». Сейчас компания сделала серьезный шаг и решила объединить эти названия так, чтобы прослеживалась связь между этими двумя именами одновременно - наше новое название «Радуга KDR». Соответственно нужно это отразить в логотипе.

Компания специализируется на производстве и реализации: семечек, муки, поп корна, кукурузной палочки, орехов, пластиковых изделий ТМ «Plastika», дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для дома в Республике Казахстан. Есть сайт www.kdr.kz (здесь Вы можете найти подробную информацию об истории компании, продукции, партнерах).

Предлагаем Вам разработать

1. логотип, в котором обязательно должно быть название KDR (так же он должен визуально ассоциироваться с действующим логотипом компании, который есть в Приложенных файлах)

2. фирменное написание «Радуга KDR».

Логотип должен быть простым для восприятия, оригинальным по дизайну, отвечать общим задачам позиционирования фирмы в ее маркетинговой стратегии. Все элементы логотипа должны гармонировать между собой по форме, цвету, размеру. Так же он должен одинаково хорошо выглядеть как на огромном баннере, так и на маленьком брелке.

В приложенных файлах Вы можете посмотреть действующий логотип компании «Добрая Рать» и его вариацию.

Пожелания: в лого отразить графический образ радуги, использовать вместо русского казахский шлем, либо их разместить одновременно.

11 лет назад
Radugakz
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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