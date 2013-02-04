нарисовать шапку бакалавра на крышу дома

Консалтинговая компания «Гроссбух» Компания занимается бух услугами, юр услугами, постановка система продаж, маркетинг Стоящие перед нами задачи: наверху не сразу понятно, о чем сайт чем занимается? какую услугу предоставляет компания человек должен сразу понять куда попал www.netbuha.ru Помогите, у меня закончился ...