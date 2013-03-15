Нарисовать лого (плюс пару визиток и печать)

$130
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок3046 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$130

Нужно нарисовать лого новой компании, которая занимается продажей люксовых эксклюзивных товаров.

Целевая аудитория - выше среднего, люди, которые любят эксклюзив.

Ассоциации - брендово, люксово, эксклюзивно.

Тут лого партнера и буквы для использования в лого http://dfiles.ru/files/izw85qv4m

Как лого утвердим, еще пару визиток и печать нужно будет сделать.

11 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1
Рекомендую в качестве исполнителя, хорошее исполнение логотипа!
Андрей! Спасибо. Было интересно. Обращайтесь еще:)))
Заявки фрилансеров
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа

    Нужно создать дизайн логотипа интернет магазина подушек для беременных. Могу скинуть схематическое изображение.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе

    $10

    Здравствуйте! Требуется перерисовать элементарный лого в векторе, для специалиста работы на 10-15 минут! Предаставлю в png. Оплата сегодня - Картой СберБанка РФ. или Завтра - WM.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип + на основе его фирм. стиль.

    $150

    Задача разработать логотип. А на основе его создать фирменный стиль. Визитка, фирм. бланк, ручки, cd диск. Тех. Задание в приложении. Сделать нужно быстро. За быстроту и качество - сверху премирую 50$.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    Требуется разработать логотип компании продающей метизную продукцию. Нужно указать стоимость разработки, количество вариантов. Готов работать по предоплате при наличии отзывов. ТЗ по запросу на почту.

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина тур. снаряжения

    Нужно создать логотип для магазина туристического и спортивного снаряжения «AlpSport». Логотип должен быть оригинальным, но простым и запоминающимся. Цветовая гамма не ограничена. Нужно сделать 3–4 принципиально разных варианта. К названию по возможности слоган. Варианты логотипов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип на сайт для консалтинговой компании

    Консалтинговая компания «Гроссбух» Компания занимается бух услугами, юр услугами, постановка система продаж, маркетинг Стоящие перед нами задачи: наверху не сразу понятно, о чем сайт чем занимается? какую услугу предоставляет компания человек должен сразу понять куда попал www.netbuha.ru Помогите, у меня закончился ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать лого

    $20

    Здравствуйте! есть логотип на сайте gold-alco.ru Нужно сделать новый. Нужно обыграть тематику золота и алкоголя в логотипе. возможно красное слово обрамить золотом...в общем предлагайте. плачу 20 баксов.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип в кривых

    Отрисовать лого в кривых. Исходник в атаче. Нужно подобрать шрифт. Тень нужна как в примере, прозрачный фон. Нужен исходник в кривых, а также в формате .png (330х105 пикселей) срочно, постоплата

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад