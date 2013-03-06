Логотип + на основе его фирм. стиль.

Требуется разработка логотипа для строительного портала Mastera.pro. PRO будет также являться статусом мастера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача разработать логотип.
А на основе его создать фирменный стиль.
Визитка, фирм. бланк, ручки, cd диск.
Тех. Задание в приложении.
Сделать нужно быстро. За быстроту и качество - сверху премирую 50$.
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