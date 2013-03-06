Логотип + на основе его фирм. стиль.

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок3083 просмотра
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#1$150

Задача разработать логотип.

А на основе его создать фирменный стиль.

Визитка, фирм. бланк, ручки, cd диск.

Тех. Задание в приложении.

Сделать нужно быстро. За быстроту и качество - сверху премирую 50$.

11 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
Спасибо. Доволен сотрудничеством.
Работой с Александром очень довольна! Рекомендую всем исполнителям!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
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